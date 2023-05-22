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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру и создательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации преступных доходов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Пресненского суда Москвы от 28 апреля 2023 года об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской сроком до 26 июня 2023 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты на постановление - без удовлетворения", - сообщили агентству в суде понедельник.

Защита Блиновской просила суд апелляционной инстанции назначить ей более мягкую меру пресечения - в частности, запрет определенных действий.

Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализация преступных доходов (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.

Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

Как сообщили в Следственном комитете, Блиновская на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу.

Супруг Блиновской также в настоящее время находится под домашним арестом.

Елена Блиновская Мосгорсуд Москва
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