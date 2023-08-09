По делу Блиновской арестованы автомобили, снегоболотоход и расчетные счета

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество по делу блогера и создательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

"Судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Блиновской: 12 счетов, находящихся в АО Тинькофф Банк, ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, ПромСвязьБанк, автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley-Davidson, 54 расчетных счета различных ООО", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также по делу арестованы снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Срок ареста пока установлен до 26 октября.

Блиновской вменяются уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализация преступных доходов (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.

Для совершения преступления, заявляло следствие, Блиновская в качестве соучастников-пособников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

Как сообщили в Следственном комитете, Блиновская на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля при попытке уехать за границу.

Супруг Блиновской также в настоящее время находится под домашним арестом.