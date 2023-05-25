Гроза ожидается в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до вечера четверга, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Между тем в метеобюро Москвы в четверг отметили, что в мае пока наблюдается дефицит осадков на территории столичного региона.

"С начала месяца в столице выпало всего 23 мм осадков – 38% месячной нормы", - сообщил представитель метеобюро.

Он уточнил, что это данные, полученные с главной метеостанции города на ВДНХ.

Месячная норма осадков мая в Москве – 61 мм.

В метеобюро уточнили, что самым дождливым днем месяца стало 22 мая. "За 12 часов выпало 12 мм осадков", - добавил собеседник агентства.