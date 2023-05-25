До 10 мм осадков может выпасть в Москве за несколько часов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сверхинтенсивные осадки наблюдаются в четверг в отдельных районах столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 16:00, может выпасть до 10 мм осадков", - говорится в сообщении.

По информации властей, на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

В мэрии добавили, что отдельные скопления воды носят кратковременный характер: "вода уходит в ливневую сеть самотеком".