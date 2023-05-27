В столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Летний сезон проекта "Московское долголетие" стартовал в столице, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.

"Его открыл фестиваль скандинавской ходьбы. Больше 5 тысяч москвичей старшего поколения прошли дистанцию в 2,5 км", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в распоряжении москвичей старшего поколения этим летом 26 парков и 630 открытых площадок. Многие занятия проекта пройдут на свежем воздухе. Также будет увеличен список маршрутов самого популярного направления проекта - "Пеший лекторий", запланировано открытие порядка 100 новых экскурсионных групп.

Собянин отметил, что сеть центров московского долголетия будет расширена.

Как он написал, к открытию готовятся 30 новых клубных пространств в разных районах столицы.