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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Десятки мигрантов задержаны на западе Москвы в ходе профилактического рейда

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 49 мигрантов на западе Москвы в ходе проведения "профилактических мероприятий", сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В ходе проведения профилактических мероприятий 28 мая сотрудниками полиции в западного округа Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы 49 граждан", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

В отношении нарушителей составлено 26 протоколов по статьям 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Между тем, согласно данным СМИ, рейд был проведен в связи с конфликтом между жителями домов в районе улицы Вяземской с мигрантами. Иностранцы якобы запрещали местным детям играть на футбольной площадке и угрожали их родителям.

МВД РФ
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