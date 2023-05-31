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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Туман ожидается в Новой Москве с ночи среды до утра четверга

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Туман и видимость в диапазоне 200-700 метров ожидаются в некоторых московских районах в ночь на четверг, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В ближайшие два часа с сохранением до утра 1 июня местами в ТиНАО г. Москвы ожидается туман с видимостью 200-700 м", - говорится в сообщении ведомства в среду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями спасатели МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.

МЧС Москва
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