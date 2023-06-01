В Москве Петровку будут перекрывать по ночам для замены асфальта

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы с 1 по 4 июня улицу Петровка будут перекрывать по ночам для замены асфальта, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, дорожно-ремонтные работы проведут с применением бесшовной технологии, "единым ковром".

"Эта технология требует полного перекрытия дорожного движения, поэтому в период с 1 по 4 июня участки улицы Петровка в ночное время будут поэтапно закрываться для машин. Проехать смогут только местные жители, спецтранспорт, автомобили экстренных служб", - уточнил заммэра.

Менять асфальт будут свыше 120 рабочих и более 60 единиц специализированной техники.

Технология укладки "единым ковром" предполагает замену асфальта одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время работ и увеличить срок службы дорожного полотна.