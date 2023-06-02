Книжный фестиваль "Красная площадь" начинает работу у стен Кремля

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - IX книжный фестиваль "Красная площадь", посетителей которого ждут более 100 тысяч наименований книг, открывается у стен Кремля в пятницу и продлится до 6 июня включительно.

"Пять дней вся Красная площадь будет нескончаемым литературным марафоном, к которому добавятся концерты и театральные постановки. Для одних фестиваль будет огромным литературным салоном, для других - культурным центром, третьи предпочтут театральные подмостки, для четвертых площадь откроется концертной сценой", - рассказали организаторы мероприятия.

Программа фестиваля включает в себе более 500 событий. Участие в нем примут около 400 издательств, а также писатели, поэты, иллюстраторы, переводчики, издатели, библиотекари и ведущие деятели культуры, встречи с которыми пройдут на 13-ти тематических площадках, включая "Главную сцену" у стен храма Василия Блаженного.

Мероприятие откроется в полдень выступлением пианиста Бориса Березовского и его учеников. Гостей фестиваля также ждут музыкально-литературные программы в честь юбилеев Василия, Жуковского, Владимира Маяковского, Максима Горького, Владимира Маяковского и Сергея Рахманинова.

В этом году фестиваль будет продолжаться на день дольше обычного. В последний день 6 июня, когда отмечается день рождения Александра Пушкина, по традиции, будут названы победители премии "Лицей" для молодых писателей и поэтов. Завершит фестиваль концерт "Пушкин-гала" в исполнении солистов музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На протяжении всех дней фестиваля можно будет принять участие в благотворительной акции "Подари ребенку книгу", оставив свои книги на специальных стендах.

Мероприятия фестиваля будут транслироваться в его группе во "ВКонтакте".

IX Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет у стен Кремля со 2 по 6 июня. Вход свободный. Время работы фестиваля 2 июня - с 10:00 до 22:00, в выходные - 3 и 4 июня - с 10.00 до 22.30, 5 и 6 июня - с 10.00 до 21.30.