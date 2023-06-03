Северный дублер Кутузовского проспекта "поедет" до конца года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Концессионер планирует завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта до конца 2023 года, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Еще в 2014 году было заключено концессионное соглашение на строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Сами работы начались в 2019 году, а завершить их инвестор планирует до конца этого года", - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжается перекладка инженерных коммуникаций, ведется строительство основных искусственных сооружений, например, устройство эстакад на примыкании к Молодогвардейской транспортной развязке и другие работы.

Как уточнил заммэра, по новой шестиполосной магистрали можно будет доехать от делового центра "Москва-Сити" до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей всего за 7 минут.

Бочкарев пояснил, что "инвестор, вкладывая деньги в проект, заинтересован создать качественный и востребованный элемент городской инфраструктуры, так как перед ним стоит задача не просто спроектировать и построить дорогу, но еще и эксплуатировать ее и за счет этого возвращать вложенные средства".

Как сообщалось, общий объем частных инвестиций в строительство трассы составит 65 млрд рублей.