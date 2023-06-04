Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта .

Отмечается, что восстановлено и вводится в график.

Ранее департамент сообщил об увеличенных интервалах движения поездов на юго-восточном участке фиолетовой ветки из-за человека на пути.

Позднее стало известно, что прервано движение от "Таганской" до "Выхино". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Сбой на фиолетовой ветке метро продлился более получаса.

О состоянии пассажира, упавшего на рельсы, не сообщается.

