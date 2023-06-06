Реставрация гаража Мельникова под Музей транспорта Москвы обойдется в 3,7 млрд руб.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Стоимость реставрации гаража архитектора Константина Мельникова и его приспособление под Музей транспорта Москвы составила почти 3,7 млрд рублей, журналистам сообщила директор музея Оксана Бондаренко во вторник.

"Бюджет проекта реставрации, реконструкции, строительства и приспособления музея уже определен. Это 3 млрд 670 млн рублей. С этим финансированием мы и занимаемся работами по реставрации", - отметила Бондаренко.

Она отметила, что в настоящее время дорабатывается финансовая модель работы музея. "Безусловно, мы прорабатываем разные сценарии работы, чтобы зарабатывать не только на билетах и экскурсиях", - подчеркнула она.

"Проект реставрации и создания музейного пространства завершится в конце 2024 года. В пространстве гаража будет представлено 52 экспоната - от гужевой повозки до электробусов. Подземный уровень будет демонстрировать историю метрополитена", - сказала Бондаренко.

Гараж для грузовых машин на Новорязанской улице в Басманном районе Москвы был построен в 1926-1929 гг. по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова.