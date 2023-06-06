Более 200 тыс. человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - IX Книжный фестиваль "Красная площадь" за пять дней его работы у стен Кремля посетили более 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"В течение пяти дней около 400 издательств представляли на фестивале свои книги. Более 500 мероприятий прошло на "Красной площади-2023". Фестиваль посетили более 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Книжный фестиваль "Красная площадь" прошел в этом году со 2 по 6 июня.