Тридцатиградусная жара ожидается в Москве к выходным

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Жаркая и сухая погода установится в столичном регионе как минимум до конца недели, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, дневные температуры в Москве будут расти день ото дня и к выходным приблизятся к отметке в 30 градусов.

Гидрометцентр прогнозирует, что во вторник в городе потеплеет до плюс 21 - плюс 23, в среду - до плюс 24 - плюс 26, в четверг - до плюс 26 - плюс 28, в пятницу - до плюс 27 - плюс 29 градусов. В субботу и воскресенье в Москве ожидается жара до 30 градусов.

Осадков в городе до понедельника не прогнозируется.