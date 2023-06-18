Два лося погибли на МКАД

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Машина сбила насмерть двух лосей на МКАД, сообщается в воскресенье в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, автомобиль "Киа" совершил наезд на животных на внутренней стороне 32 км МКАД. В результате аварии лоси погибли на месте. 32-летний водитель не пострадал.

Отмечается, что межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных.