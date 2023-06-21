Даванков от "Новых людей" подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы на предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что московское отделение "Единой России" выдвинуло действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на этот пост.

ЛДПР выдвинула кандидатом вице-спикера Бориса Чернышова, партия "Справедливая Россия - За правду" - первого замруководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева (подаст документы 23 июня).

8 июня Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.