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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Суд заочно приговорил Илью Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима медиаменеджеру Илье Красильщику за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде в четверг.

Срок наказания Красильщику будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Кроме того, Красильщику на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Красильщик признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в апреле 2022 года, находясь за границей, Красильщик разместил у себя в соцсети недостоверную, по версии следствия, информацию о событиях в украинском городе Буча.

Кроме того, установило следствие, в одном из интервью, размещенном в YouTube, Красильщик распространил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для обстрелов, уничтожения гражданской инфраструктуры и населения на территории Украины, в том числе в Буче.

В России Красильщик арестован заочно и объявлен в розыск. Как заявляли в Генеральной прокуратуре РФ, "следственными органами приняты исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции".

Красильщик в прошлом был издателем интернет-СМИ "Медуза" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Басманный суд Москвы Илья Красильщик
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