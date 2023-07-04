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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Строительство третьей очереди "Центра международной торговли" в "Москва-Сити" отложено

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Центр международной торговли" решил отложить на неопределенный срок строительство третьей очереди проекта в районе "Москва-Сити", говорится в сообщении "ЦМТ".

По итогам голосования совет решил перенести рассмотрение вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ с учетом неопределенности развития рыночных и экономических условий.

"Вернуться к рассмотрению вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ, исходя из формирования реальных условий поставки оборудования, стабилизации цен подрядных организаций, надежного прогноза востребованности офисных помещений и достижения экономической эффективности проекта", - говорится в решении.

"Многофункциональный офисный комплекс "Центр международной торговли" 3-я очередь строительства ЦМТ-3", проект которого был одобрен Архсоветом, должен был представлять собой здание высотой 57 метров и площадью около 13 тысяч кв.м, выходящее на улицу Мантулинская. Строение высотой 200 метров и площадью около 60 тысяч кв.м должно было располагаться со стороны улицы 1905 года. Оба предназначены под офисы.

В 2020 году сообщалось, что ориентировочный срок реализации проекта с начала 2021 года составит 10 лет.

По итогам 2022 года консультанты отмечали, что в условиях сократившегося спроса девелоперы отложили ввод ряда новых офисных объектов. По итогам года ввод офисных площадей оказался на 50% ниже уровня 2021 года. По итогам первого полугодия 2023 года по-прежнему наблюдается перенос ввода ранее заявленных объектов, что сдерживает рост доли свободных площадей, а сохраняющаяся активность на рынке способствует её снижению.

По предварительным итогам в I половине 2023 года доля свободных площадей (с учнтом "скрытого" предложения) снизилась до 9,3% по сравнению с 10,0% в конце марта текущего года, подсчитали в CORE.XP.

Москва-Сити ЦМТ Москва Центр международной торговди
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