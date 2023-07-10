В Москве началось онлайн-голосование за лучшие городские проекты

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве началось онлайн-голосование за лучшие городские проекты в рамках премии MUF Community Awards 2023, присуждаемой людям и организациям, которые повлияли на развитие различных сфер столичной жизни, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Премия присуждается в рамках Московского урбанистического форума.

В 2023 году премия включает 14 номинаций, в числе которых спортивные, социальные, культурные, образовательные и другие проекты.

Номинантов отбирают представители экспертного совета, жители города решают, кто станет победителем. Урбанистический форум пройдет в Москве с 1 августа по 10 сентября, выставочная и просветительская программы будут организованы на четырех площадках, добавил мэр.