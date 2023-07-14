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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

В Москве в понедельник потеплеет до 27 градусов с последующим снижением температуры до +18

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Волнообразная погода из-за циклона прогнозируется в ближайшие дни в Москве, после холодных дней к понедельнику температура повысится до плюс 27 градусов, в среду столбики термометров опустятся до плюс 18 - плюс 23.

"Над европейской Россией формируются неустойчивые атмосферные процессы. Преобладает циклоническая деятельность, но Москва будет не в центре циклона, а на его различной периферии, поэтому погода такая меняющаяся, неустойчивая. Она, действительно, будет очень волнообразной", - сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что уже сегодня температура повысится относительно предыдущих дней, когда в столице было около 16 градусов. Завтра повышение температуры продолжится, но она все равно будет ниже нормы на 3-4 градуса.

Так, в субботу в Москве прогнозируется небольшой кратковременный дождь, может выпасть до 4-5 мм осадков. Ночью будет от плюс 12 до плюс 14 градусов, а днем - плюс 19 - плюс 20 градусов.

В воскресенье, по прогнозам, в столице будет переменная облачность, "будет много солнца", ночью плюс 13 - плюс 15 градусов, днем плюс 23 - плюс 25. Такая температура, как уточнил Вильфанд, соответствует норме середины июля.

Повышение температуры продолжится и в понедельник. Будет преимущественно без осадков, местами возможен кратковременный дождь. Днем температура повысится до плюс 25 - плюс 27 градусов, местами до плюс 28.

"Вторник поддержит понедельник, который будет радовать москвичей теплом после похолодания, будет плюс 24 - плюс 26, по области до плюс 27. Но все это ненадолго. Опять начинается циклоническая деятельность, небольшие, кратковременные дожди. Ночи еще теплые, плюс 10 - плюс 15 градусов, а днем плюс 18 - плюс 23", - сказал Вильфанд.

Такая погода, по предварительным расчетам, продлится до конца недели, отметил Вильфанд.

Он уточнил, что температура во второй половине недели будет на 2 градуса ниже многолетней нормы. Сильных осадков не прогнозируется.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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