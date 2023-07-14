Трамваи не будут ходить в Чертаново с 15 июля по выходным

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Маршруты трамваев в московском районе Чертаново не будут работать с 15 июля по выходным, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что трамваи 1 и 16 в эти дни ходить не будут.

Трамваи 3 будут ходить чаще между метро "Чертановская" и Новоданиловским проездом. Вместо трамваев будут работать автобусы 01 - от остановки "Чертаново Южное" до Москворецкого рынка.

"Изменения связаны с работами по благоустройству Чертановской улицы", - уточнили в департаменте.