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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность

На рынке жилья Москвы отмечена максимальная за 15 лет активность
Фото: Владимир Баранов/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве по итогам июня было зарегистрировано максимальное для этого месяца за 15 лет число переходов прав на вторичном рынке, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

"Июнь стал рекордным. Во-первых, за месяц зарегистрировано максимальное с начала года число переходов прав, что почти в два раза больше июньского показателя прошлого года. Во-вторых, за 15 лет ведения статистических наблюдений мы еще ни разу не фиксировали в июньских показателях свыше 15 тысяч договоров на вторичном рынке Москвы", - прокомментировал руководитель управления Игорь Майданов.

В июне в Москве зарегистрировано 15 746 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 10,3% больше показателя мая 2023 года. По отношению к июню 2022 года (8 312) отмечается увеличение числа на 89,4%, а к аналогичному периоду 2021 года (14 375) рост составил 9,5%.

"В целом II квартал превысил значения января-марта на 35,7%. При этом положительная квартальная динамика фиксируется и к 2022 году, и 2021 году - рост числа переходов прав составил 67% и 0,4% соответственно", - добавил Майданов.

По его мнению, на объемы сделок повлияло сокращение сроков регистрации, в том числе на объекты, так называемой, "бытовой недвижимости".

Всего с начала 2023 года Росреестром по Москве зарегистрировано 78 120 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель на 15,1% превышает результат первого полугодия прошлого года (67 876), но незначительно уступил аналогичному периоду 2021 года, когда было зарегистрировано на 1 688 вторичных договоров больше (79 808).

Игорь Майданов Росреестр Москва
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