Музей культуры стран Африки откроют в Москве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Музей культуры стран Африки появится в Москве, он будет филиалом Государственного музея искусства народов Востока, сообщила директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елена Харламова.

"Этот музей станет главной площадкой для проведения мероприятий, направленных на развитие российско-африканского диалога, совместных выставочных и культурно-просветительских проектов, знакомящих широкую аудиторию с богатейшим культурным наследием народов Африки", - сказала Харламова, слова которой привели в пресс-службе министерства.

Презентация музея запланирована в рамках форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

В свою очередь генеральный директор Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов, слова которого привели в министерстве, отметил, что постоянная экспозиция нового пространства будет основана на музейной коллекции предметов из фонда искусства Африки.

"Новый культурно-образовательный центр объединит постоянную музейную экспозицию и пространство для проведения культурных, образовательных и деловых мероприятий", - сказал Седов.