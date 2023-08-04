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Москвичей предупредили о раннем начале часа пик в пятницу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения предупредил, что в пятницу час пик на дорогах Москвы начнется раньше обычного - примерно с 16:00, и в центре города возможны пробки до 7 баллов. Об этом сообщил телеграм-канал Дептранса столицы.

Около полудня загруженность дорог в ЦОДД оценивали в 3 балла. Однако уже к этому времени было затруднено движение по Каширскому шоссе у дома 53, на Ленинградском шоссе и на МКАД в районе улицы Липецкая.

"Сегодня час пик начнется раньше — около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время — после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом", - предупредили чиновники.

Также на движение могут повлиять низкие скорости, мелкие аварии и ремонтные работы на дороге.

Вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

В Дептрансе напомнили, что в выходные синоптики пообещали сильную жару, и посоветовали проветривать машину перед поездкой, пить больше воды и надевать головные уборы.

Дептранс МКАД ЦОДД Москва
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