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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Мантуров и Собянин запустили фармацевтическое производство в Зеленограде

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник запустили производство на новом фармацевтическом заводе "Р-Опра" (группы компаний "Р-Фарм") на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва".

"Мощность предприятия позволит производить 270 млн упаковок препаратов в год. Уверен, что в скором времени, когда "Р-Опра" начнет выпускать свою продукцию в гражданский оборот, врачи и пациенты оценят качество и доступность отечественных лекарств - уже в 2024 году в оборот поступят противоопухолевые препараты, произведенные на этом заводе", - сказал Мантуров.

По словам вице-премьера, это высокотехнологичное, современное фармацевтическое производство с большим потенциалом. Его строительство стало возможным в том числе благодаря государственной поддержке на федеральном уровне - в рамках программы "Приоритетные проекты" Фонд развития промышленности выдал предприятию заем в 2 млрд рублей. "Р-Опра" также может пользоваться преимуществами статуса резидента особой экономической зоны.

Мантуров выразил благодарность Собянину и правительству Москвы за поддержку проекта, а также руководству и команде предприятия за работу, проведенную за последние три года.

"Вместе с министерством промышленности мы пять лет тому назад поставили задачу максимально локализовать в России производство импортных препаратов, уйти от импорта, особенно это касается жизненно важных лекарств в области онкологии", - сказал, в свою очередь, Собянин.

По его словам, за эти пять лет совместными усилиями построили восемь заводов, в ближайшие годы будет построено еще семь заводов.

"В результате, в этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5%, более чем на две трети. Это результат многолетней работы, которую мы проводили, системной работы. Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в производство", - отметил мэр.

Предприятие будет выпускать жизненно важные и современные лекарственные препараты для российских пациентов - для терапии онкологических и орфанных заболеваний, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний, для терапии ВИЧ-инфекции, а также иммунодепрессанты.

Денис Мантуров Зеленоград Р-Фарм Сергей Собянин Технополис Москва Москва
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