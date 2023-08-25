В Москве наблюдатели не заметили крупных сбоев при тестировании ДЭГ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Масштабных сбоев в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования в Москве не фиксируется, система работает штатно, заявил "Интерфаксу" глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году Вадим Ковалeв.

"Система работает в штатном режиме, мы внимательно следим за тем, как проходит голосование. Пока масштабных сбоев нет, все довольно штатно идет", - сказал Ковалев в пятницу.

По итогам испытания будет составлен документ с подробным описанием тестирования онлайн-голосования. В случае, если в ходе него будут обнаружены "слабые точки, на них будут реагировать".

Также Ковалев предупредил, что в ходе тестирования и уже самого голосования нужно отключать VPN, поскольку он мешает открывать сайт ДЭГ.

"Многие люди, и это, наверное, станет одним из вопросов на голосовании, используют VPN, различные программы. Пытаются проголосовать, у них не открывается сайт. Они обрывают все телефоны штаба. При этом отключают VPN и спокойно голосуют", - отметил Ковалев.

Позднее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель электронного штаба Илья Массух сообщил "Интерфаксу", что тестирование ДЭГ в Москве завершилось, прошло без DDoS-атак и серьезных сбоев.

"В начале голосования наблюдался достаточно серьезный поток голосующих, и система чуть-чуть напряглась с точки зрения производительности. Хорошо, что мы выявили маленькие проблемы в производительности, к 7 сентября они будут решены", - отметил замруководителя.

Массух добавил, что проблем с точки зрения голосования на участках через терминалы электронного голосования не было.

Как отмечается на сайте по наблюдению за онлайн-голосованием, всего было выдано более 429 тысяч бюллетеней.

Тестирование системы онлайн-голосования в Москве провели 25 августа с 8 до 14 часов. Москвичи могли ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторы - убедиться в корректной работе всех систем.

Участникам тестирования предложили вопрос: "Какое мероприятие вы бы выбрали для жителей Москвы на День Города?". Вариантами ответов стали бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города, а также бесплатное посещение городских музеев.