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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

ЦИК получил девять жалоб о возможном принуждении к онлайн-голосованию

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Центризбирком России поступило пока девять обращений о возможном принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре, сообщила на пресс-конференции председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, для того, чтобы проверить эти обращения, были задействованы губернаторы и правоохранительные органы.

"Мы каждое обращение, всего их ничтожное количество, проверяем очень тщательно. Губернаторы нам дают ответы, мы им тоже направляем (информацию об обращениях - ИФ) для того, чтобы соблюсти полную чистоту", - добавила глава комиссии.

Ранее Памфилова сообщила, что в сентябре 24 региона России и Москва организуют ДЭГ на выборах различного уровня.

Центризбирком Элла Памфилова ДЭГ
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