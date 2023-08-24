Тестовое онлайн-голосование на федеральной платформе пройдёт 30-31 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе пройдёт в рамках тренировки 30-31 августа, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В настоящее время мы проводим ряд тренировок - это обязательно, мы всегда это делаем - с использованием системы ДЭГ на федеральной платформе. В рамках последней тренировки, которая у нас предполагается 30-31 августа, будет проводиться тестовое голосование для избирателей, подавших заявление на ДЭГ", - сказала Памфилова на пресс-конференции в ЦИК в четверг.

По словам главы комиссии, сейчас подано 760 238 заявлений для участия в онлайн-голосовании на предстоящих выборах.

Ранее Памфилова сообщила, что в сентябре текущего года 24 региона России и Москва примут участие в дистанционном электронном голосовании на выборах различного уровня.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти. Пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 65 млн избирателей.