Росавиация сообщила о 10 рейсах, уходивших на запасные аэродромы в Москве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Десять рейсов ушли на запасные аэродромы в ночь на понедельник из-за ограничений использования воздушного пространства в Москве, сообщили в Росавиации.

"Рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского. При этом аэропорты закрывались частично, выпуск самолетов был разрешен. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов", - сообщила представитель Росавиации журналистам.

Пассажиры данных рейсов, по ее словам, уже доставлены в аэропорты назначения.

По состоянию на 07:45 мск аэропорты Москвы и Жуковский работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.

Беспилотник, летевший по направлению к Москве, сбит силами ПВО в подмосковных Люберцах, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.