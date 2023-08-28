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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Силы ПВО в районе Люберец сбили БПЛА, летевший по направлению к Москве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник, летевший по направлению к Москве, сбит силами ПВО в подмосковных Люберцах, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Люберцы Москва Сергей Собянин
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