Более 2,2 млн человек проголосовали на выборах в Москве по состоянию на 15:00

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил, что по состоянию на 15:00 на выборах проголосовали более 2,2 млн человек.

"На 15:00 проголосовали на выборах в Москве 2 млн 243 тыс. москвичей", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, в штабе не фиксируется жалоб на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве пройдет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.