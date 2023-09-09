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Более 2,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра к 20:00 субботы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Более 2,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы и выборах депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве к 20:00 второго дня голосования, сообщила председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова.

Она добавила, что большая часть информации о нарушениях в соцсетях не находит подтверждения. Те нарушения, которые появляются, не носят системного характера и не влияют на ход голосования, сказала глава МГИК.

Голосование на выборах мэра Москвы проходит в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать могут граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.

МГИК Мосгоризбирком Москва
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