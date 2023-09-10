Явка на выборах в Москве составила почти 3,3 млн человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - За три дня на выборах мэра Москвы и 13 муниципальных образований в новой Москве проголосовали почти 3,3 млн человек, сообщается в телеграмм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в воскресенье.

"Итак, в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО приняли участие почти 3,3 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов сообщил журналистам, что на 18:00 была зафиксирована явка 41,18%.

Он подчеркнул, что в 20:00 был выдан последний бюллетень для голосования.