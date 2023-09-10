Явка на выборах в Москве составила почти 3,3 млн человек
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - За три дня на выборах мэра Москвы и 13 муниципальных образований в новой Москве проголосовали почти 3,3 млн человек, сообщается в телеграмм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в воскресенье.
"Итак, в выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО приняли участие почти 3,3 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов сообщил журналистам, что на 18:00 была зафиксирована явка 41,18%.
Он подчеркнул, что в 20:00 был выдан последний бюллетень для голосования.
Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве прошло в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогли граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.