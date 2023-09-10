Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий мэр Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов по результатам электронного голосования, следует из данных Мосгоризбиркома (МГИК).

"Сергей Семенович набирает 2 млн 53 тыс. 954 голоса", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Вторым стал кандидат от КПРФ Леонид Зюганов 212 тыс. 153 голоса, третьим - кандидат от ЛДПР Борис Чернышов, он набирает 159 тыс. 413 голосов, четвёртый - Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 136 тыс. 573 голоса, пятым стал Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 103 тыс. 762 голоса.

По словам главы Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, явка на выборах за три дня составила почти 50%.

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве проходило в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогли граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.