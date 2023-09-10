Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий мэр Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов по результатам электронного голосования, следует из данных Мосгоризбиркома (МГИК).

"Сергей Семенович набирает 2 млн 53 тыс. 954 голоса", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Вторым стал кандидат от КПРФ Леонид Зюганов 212 тыс. 153 голоса, третьим - кандидат от ЛДПР Борис Чернышов, он набирает 159 тыс. 413 голосов, четвёртый - Владислав Даванков от партии "Новые люди" - 136 тыс. 573 голоса, пятым стал Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 103 тыс. 762 голоса.

По словам главы Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, явка на выборах за три дня составила почти 50%.

Голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований в новой Москве проходило в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Проголосовать смогли граждане России, зарегистрированные в столице, которым уже исполнилось 18 лет или исполнится по 10 сентября включительно.

Мосгоризбирком Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Избирком сообщил, что "Единая Россия" получила 83% голосов на выборах в запорожское Заксобрание

В регионах России завершилось голосование на выборах различного уровня

Что произошло за день: воскресенье, 10 сентября

РКН за 2 года заблокировал более 2 тыс. материалов и сайтов иноагентов без маркировки

РКН за 2 года заблокировал более 2 тыс. материалов и сайтов иноагентов без маркировки

В Совбезе РФ заявили, что установлены исполнители и заказчики убийства Дугиной

В Совбезе РФ заявили, что установлены исполнители и заказчики убийства Дугиной

Пушилин сообщил о пострадавших от обстрелов членах избиркомов

БПЛА самолетного типа сбила система ПВО под Белгородом

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали

Боевую гранату нашли рядом с избирательным участком в Херсонской области

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ

Лавров назвал неприемлемой идею возобновить зерновую сделку, подключив к SWIFT дочку РСХБ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });