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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Итоговая явка на выборы губернатора Подмосковья превысила 60%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье в выборах губернатора области приняли участие 3 682 447 избирателей (60,53%), сообщил Мособлизбирком, ссылаясь на предварительные данные полной обработки 100% протоколов УИК.

В том числе на избирательных участках проголосовали 3 288 294 человек, дистанционное электронное голосование выбрали 394 153 человека. Явка на ДЭГ составила 88,52%.

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев набрал 83,68%, кандидат от КПРФ Александр Наумов - 6,37%, Кирилл Жигарев от ЛДПР - 4,82% и Анатолий Никитин от партии "Справедливая Россия - За Правду"- 4,06%.

С 8 по 10 сентября в Подмосковье проходило 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и депутатов десяти муниципальных советов. В этом году в регионе, помимо очного, впервые было доступно дистанционное электронное голосование.

В Москве явка на выборах мэра составила 42,5%. Центризбирком оценил среднюю явку по стране в 43,5%.

Андрей Воробьев Мособлизбирком Подмосковье Центризбирком
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