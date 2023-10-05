Дептранс Москвы отрицает планы закрыть метро "Алексеевская" на год

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что в Москве на год закроют станцию "Алексеевская" Калужско-Рижской линии метро уже в 2023 году для замены эскалаторов, не соответствует действительности, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Там напомнили, что обо всех изменениях департамент сообщает заблаговременно, и предложили следить за его телеграм-каналами.

Ранее в сети появилась информация, что станцию метро "Алексеевская" закроют на год для ремонта эскалаторов, вестибюлей и платформы, поезда будут проезжать ее без остановок.