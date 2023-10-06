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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Движение затруднено на Кутузовском проспекте в Москве из-за массовой аварии

В результате столкновения восьми автомобилей пострадали три человека, сообщили в ГИБДД

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Не менее шести автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в районе ДТП затруднено движение, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте (в районе дома 48) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным дептрансом кадрам, в аварию попали не менее шести легковых автомобилей.

Со своей стороны, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что участниками ДТП являются восемь автомобилей.

"Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии", - сказали в ГИБДД.

ГИБДД Кутузовский проспект Москва
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