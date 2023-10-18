Расписание на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 21-25 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится С 21:50 до 05:10 с 21 до 25 октября в связи с ремонтом пути на станции "Люблино", сообщили в столичном департаменте транспорта.

Диаметральные поезда "Нахабино - Подольск" и в обратную сторону отменены, будут курсировать поезда из дальнего пригорода. Интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Часть поездов следует укороченными маршрутами от "Царицыно". Время отправления первых и последних поездов будет скорректировано.

Для ремонта пути на "Люблино" в период "окна" 21 и 22 октября будет закрыт путь в Москву, 23 и 24 - путь в область на участке между станциями "Москва-Товарная" - "Царицыно". Поезда здесь будут следовать по очереди в реверсивном режиме. Работы пройдут в ночные часы, когда пассажиропоток наименьший.