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Москвичам пока не стоит ждать установления снежного покрова

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит ждать снега и устойчивого снежного покрова, обычно он устанавливается только к концу ноября, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Климатические характеристики, осредненные за последние 30 лет, показывают, что установление снежного покрова сместилось по времени к концу ноября. В Москве и Московской области, которая занимает заметное пространство от севера к югу, он, обычно, устанавливается с 26 по 28 ноября. Осталось еще больше месяца", - сказал Вильфанд.

При этом, он отметил, что бывают редкие случаи, когда устанавливается ранний снежный покров в первых числах ноября. "Но, во-первых, он небольшой, во-вторых, он не позволяет лепить снежную бабу или играть в снежки и кататься на лыжах", - сказал Вильфанд.

Он также напомнил, что за последние несколько десятилетий, 3 раза снежный покров устанавливался только в первых числах января.

"Ждать устойчивого снежного покрова для того, чтобы детей порадовать саночками или самим на лыжах покататься еще рано. Все-таки есть климат, поэтому зимы еще подождем. Устойчивого снежного покрова нет, не прогнозируется", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Московская область
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