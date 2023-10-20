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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

В Москве землю и здание НИИ "Экран" хотят продать за 1,014 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Продолжается прием заявок на открытый аукцион по продаже земельно-имущественного комплекса в Москве, находящегося в собственности НИИ "Экран", сообщает сайт "РТ-Капитал".

"К продаже представлено здание на земельном участке. Площадь помещения 5434,2 кв.м. Площадь земельного участка 0,23 га. Стартовая цена 1 014 693 000 рублей. Собственник АО "НИИ Экран". Виды разрешенного использования - эксплуатации административного здания и благоустройства территории", - говорится в информации о торгах.

Объект расположен в Таганском районе Центрального административного округа на первой линии улицы Гончарная. Здание построено в 1933 году и реконструировано в 1960-м.

Прием заявок продлится до 9 ноября 2023 года, торги намечены на 13 ноября.

Москва Таганка НИИ Экран
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