Суд арестовал двух фигурантов дела о вандализме в подъезде военкора "Известий"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суд отправил в СИЗО мужчину и женщину, испортивших военному корреспонденту "Известий" краской входную дверь и пол в подъезде.

"С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу мужчину 1995 г.р. и женщину 1998 г.р., фигурантов уголовного дела о вандализме, угрозе убийством и воспрепятствовании законной деятельности журналиста Трушнина", - сообщила столичная прокуратура в пятницу.

Расследование на контроле в прокуратуре Москвы, добавили в ведомстве.

Инцидент произошел 17 октября.

В подъезде в поселке Коммунарка задержанные краской испортили входную дверь квартиры военкора газеты "Известия" Валентина Трушнина, а также нанесли рисунки на пол подъезда.

"При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами", - отмечали ранее в прокуратуре.

Вскоре полицейскими были задержаны жители Северо-Западного округа столицы - девушка, 1998 года рождения, уроженка Северной Осетии, и мужчина, 1995 г.р. уроженец Кировской области.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 214 УК РФ "Вандализм" и 119 УК РФ "Угроза убийством", 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").