Начался капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутово

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта эстакады на Варшавском шоссе на юго-западе столицы от МКАД до Щербинки, который планируют закончить до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря", - сказал Бирюков.

На время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос.

"В рамках проекта заменим защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию, деформационные швы, проведем локальный ремонт железобетонных поверхностей пролетных строений и ограждений. На финальном этапе уложим прочное асфальтобетонное покрытие, дополнительно отремонтируем системы водоотведения", - сказал Бирюков.