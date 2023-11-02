Схему движения на ВДНХ изменят с 3 ноября до 12 апреля 2024 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Схему движения на территории ВДНХ изменят с 3 ноября до 12 апреля 2024 года в связи с проведением Международной выставки-форума "Россия", сообщили в Департаменте транспорта Москвы и посоветовали в этот период добираться до ВДНХ на общественном транспорте.

На время проведения форума будет закрыто движение: в местном проезде в районе парковки №9503 и по одной крайней правой полосе в Продольном проезде в районе 125А по проспекту Мира.

Также будет организовано одностороннее движение в местном проезде в районе парковки №9505 и двустороннее движение в местном проезде в районе парковки №9506 и в местном проезде в районе дома 123А по проспекту Мира.

Кроме того, будет недоступна парковка на Хованской улице от 1-й Останкинской улицы до дома 3 корпус 1 по Хованской улице, в 5-м Останкинском переулке от 1-й Останкинской улицы до дома 3 по 2-й Останкинской улицы, в местном проезде в районе дома 123Б по проспекту Мира (кроме такси), на улице Вильгельма Пика напротив дома 3 (кроме такси), на улице 1-я Останкинская напротив дома 7, строение 2 (кроме такси), на улице Сергея Эйзенштейна, владение 119, строение 69Б по проспекту Мира (кроме такси), улице Космонавтов от дома 13 до владение 12 по улице Ярославская в направлении проспекта Мира (кроме автобусов), а также в местах временных ограничений.

Кроме того, будут возможны дополнительные ограничения и ситуативные изменения.

"Во время форума рекомендуем добираться до ВДНХ на городском транспорте. Ближайшие станции метро - "ВДНХ" и "Ботанический сад". В "Москвариум" удобнее всего доехать на бесплатном маршрутном такси, которое следует от метро "ВДНХ" к павильону. Ближайшая к территории ВДНХ остановка такси находится у павильона "Рабочий и колхозница"", - добавили в Дептрансе.