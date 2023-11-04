Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил упростить порядок предоставления льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Благодаря принятому решению снизится административная нагрузка на заявителей. Теперь для получения услуги им больше не нужно будет предоставлять копии трудовой книжки, документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, сообщает портал.

Документы, необходимые для назначения льготы, департамент труда и социальной защиты города Москвы и ГКУ "Городской центр жилищных субсидий" будут получать в рамках межведомственного информационного взаимодействия, уточняется в сообщении.

Действие постановления распространяется на предоставление следующих льгот: освобождение (льгота 100%) от оплаты взносов на капитальный ремонт одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений (квартир) в возрасте старше 80 лет, либо собственников жилых помещений в возрасте старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и инвалидов I и (или) II групп; предоставление льготы 50% по оплате взносов на капитальный ремонт тем же категориям москвичей, достигшим возраста 70 лет.