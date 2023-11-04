Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил упростить порядок предоставления льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Благодаря принятому решению снизится административная нагрузка на заявителей. Теперь для получения услуги им больше не нужно будет предоставлять копии трудовой книжки, документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, сообщает портал.

Документы, необходимые для назначения льготы, департамент труда и социальной защиты города Москвы и ГКУ "Городской центр жилищных субсидий" будут получать в рамках межведомственного информационного взаимодействия, уточняется в сообщении.

Действие постановления распространяется на предоставление следующих льгот: освобождение (льгота 100%) от оплаты взносов на капитальный ремонт одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений (квартир) в возрасте старше 80 лет, либо собственников жилых помещений в возрасте старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и инвалидов I и (или) II групп; предоставление льготы 50% по оплате взносов на капитальный ремонт тем же категориям москвичей, достигшим возраста 70 лет.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики пообещали москвичам "экстремально теплую" погоду в воскресенье

На ВДНХ открыли павильон "Атом"

На ВДНХ открыли павильон "Атом"

Температурные максимумы 1 ноября были побиты в Москве и других городах

Температурные максимумы 1 ноября были побиты в Москве и других городах

В Москву на один день пришло бабье лето

В Москву на один день пришло бабье лето

Плановые тактико-специальные учения ФСО пройдут в Москве 1-3 ноября

Плановые тактико-специальные учения ФСО пройдут в Москве 1-3 ноября

Сентябрьская погода прогнозируется в Москве в ближайшие дни

Сентябрьская погода прогнозируется в Москве в ближайшие дни

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве с пятницы

В Москве появится система информирования о нестандартных ситуациях на дорогах

Снег и дождь будут идти в Москве до утра воскресенья

Снег и дождь будут идти в Москве до утра воскресенья

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Губанова за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Губанова за госизмену
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });