В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Прекращено действие соглашения между правительствами России и Греции об открытии Генерального консульства Греции в Москве, говорится в официальном сообщении МИД РФ.

"1 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Греческой Республики об открытии генерального консульства в Москве, заключенного в форме обмена нотами от 22 февраля 2022 года", - следует из документа, размещенного в среду на официальном портале правовой информации.