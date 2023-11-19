Потепление прогнозируется в Москве к концу будущей недели

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Повышение температуры до ноля градусов прогнозируется в Москве к концу следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К концу рабочей недели прогнозируется заметное понижение давления, к Москве приблизится циклон, и температура дневная может приблизится к нулевой отметке, но это уже в самом конце рабочей недели, по предварительным прогнозам", - сказал Вильфанд.

В первой же половине недели, как уточнил глава Гидрометцентра, температура в столице будет в диапазоне от -9 до -6 градусов, по области до -11.

Говоря об осадках, он сообщил, что во вторник в столичном регионе прогнозируется снег, выпадет 1-2 см снега. Однако, установившийся в результате снегопада снежный покров будет временным.