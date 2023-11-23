В Москве упростили предоставление льгот предприятиям обрабатывающей сферы

Выполнив ряд критериев, они смогут получить статус промышленного технопарка и как следствие - снижение налоговой нагрузки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы своим постановлением утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка, сообщает сайт мэрии.

Постановление не касается производств табачных изделий.

Как и в случае с другими специализированными территориями (промкомплексами и технопарками), промышленные технопарки должны соответствовать определенным требованиям, среди них - рациональное использование городской земли: не менее 70% объектов капитального строительства должно быть задействовано в экономической деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, при этом плотность застройки должна составлять не менее восьми тыс. квадратных метров на гектар.

Среди других требований - инвестирование в создание или модернизацию производства: объем инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 млн рублей на один гектар площади. Заработная плата работников должна быть не меньше средней по отрасли, в которой работает предприятие.

Пакет налоговых льгот для промышленных технопарков включает: снижение налога на прибыль, уплачиваемого в городской бюджет, с 17% до 13,5%; ставку земельного налога в размере 0,7% от исчисленной суммы; ставку арендной платы за землю в размере 0,01% от кадастровой стоимости; нулевую ставку налога на имущество, отмечается на портале.

В результате применения льгот общая нагрузка по региональным налогам для промышленных технопарков снизится до 25%.

Статус будет присваиваться на срок до 10 лет, его нужно будет подтверждать ежегодно. Ожидается, что в ближайшие годы статус промышленного технопарка в Москве потенциально смогут получить пять производственных площадок.