Силы ПВО сбили в городском округе Подольск еще один летевший на Москву дрон

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В городском округе Подольск в ночь на воскресенье уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно, после падения обломков никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в воскресенье Собянин сообщил, что два украинских дрона были сбиты силами ПВО в Московской области, также были перехвачены и уничтожены несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, заявило об уничтожении 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.