На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 по ночам до 8 декабря изменится расписание

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - По будням с 39 ноября по 8 декабря по ночам изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1), сообщил городской Департамент транспорта.

Это произойдет из-за работ по обновлению инфраструктуры на участке между Бескудниковом и Лобней.

На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1,5 часов. После 22 часов часть поездов отменена. У части поездов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут. У части поездов изменится набор остановок.

Скорректировано расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от "Бескудниково" до "Лобни": с 30 ноября по 2 декабря будет закрыт путь в Москву, 4-8 декабря - путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути.