В Москве запущен единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Москве к Международному дню инвалидов 3 декабря запустили единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью, сообщила сайту мэрии заммэра города Анастасия Ракова.

"Чтобы любой горожанин мог просто найти и быстро подобрать подходящую именно для себя программу поддержки, в преддверии Международного дня инвалидов мы запустили специальный сервис - агрегатор возможностей. Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья будут собраны на одной площадке", - сказала она.

В сервисе есть информация о мероприятиях, приуроченных к Международному дню инвалидов, которые пройдут в столице. Ключевым событием Ракова назвала недельный мастер-класс "Спортивный вектор". Москвичи на протезах смогут освоить горнолыжный спорт под руководством чемпионов и призеров Паралимпийских игр, а также реабилитологов, протезистов и психологов. Сначала участники мастер-класса изучат технику катания на лыжах и сноуборде с использованием спортивных протезов, а после примут участие в занятиях на горнолыжном склоне Воробьевых гор.

1 декабря в городе для всех желающих откроется cимуляционный центр. Сотрудники центра обучают профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми. Гостям расскажут о гигиене, первой помощи, перемещении маломобильных и немобильных родственников. В частности, там можно будет примерить "костюм пожилого человека" - специальные накладки на тело, которые дают представление о физических ощущениях при возрастных изменениях, а также принять участие в кейс-игре по правильному подбору средств ухода.

До 3 декабря москвичи смогут принять участие в серии бесплатных вебинаров, посвященных Международному дню инвалидов. В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая с 11 по 17 декабря пройдет серия показов мюзикла "Обыкновенное чудо". Свои программы подготовили и столичные реабилитационные центры для инвалидов. В учреждениях пройдут спортивный фестиваль для взрослых и детей, мастер-классы по играм и благотворительная ярмарка сувениров ручной работы.

"Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам - это и ранняя помощь для малышей с нарушениями развития, и надомное обслуживание для жителей старшего возраста", - напомнила Ракова.